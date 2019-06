Favoritos… eso no sirve de nada, pero somos favoritos.



Nos enseñaron en Colombia, por lo menos a mí en mi casa, a no hablar públicamente de mis cualidades. Un colega me propuso el tema de la falta de compromisos de los jugadores colombianos por no decir que vienen a ganar la Copa América. Le expliqué que en Colombia se ve muy mal si yo digo que soy muy bueno o muy bonito y creo que, desde esa cualidad que es la humildad, así sea sólo pública, contestaban los futbolistas cafeteros. Por eso la respuesta del vamos paso a paso, partido a partido, rival a rival. Pero desde esta columna no puedo ser un obediente hijo de familia, debo decir lo que siento y lo que veo.



Ser favorito es ponerse una mochila pesada en la espalda, que muchas veces no sirve de nada. Hubo favoritos en la historia que salieron en las primeras fechas (Colombia en el mundial del 94, Argentina en el de 2002, por ejemplo) y ese favoritismo sólo sirvió para volver el golpe aún más fuerte.



En una Copa América, el favoritismo no juega. En 1999, en Paraguay, Colombia pasó primera del grupo, goleó 3 por cero a Argentina, nadie la paraba y en cuartos Chile eliminó al equipo que dirigía Javier Álvarez. ¿De qué sirvió el favoritismo? De nada. Agrandó a un equipo que dominó a Chile en el primer tiempo y luego, en el segundo, recibió un par de goles en pelota quieta y con todo el buen fútbol se devolvió a casa pagando exceso de equipaje por el peso del famoso favoritismo.



Retomo la idea. Después de ver a Colombia con gran técnica para mover la pelota, con táctica y estrategias definidas y acertadas para los diferentes momentos que viven los partidos, con gran preparación física para correr los 90 minutos y con la fortaleza sicológica para no perder la calma ante la decepción de errar goles y tener la paciencia para definir en el momento indicado, no puedo por educación eludir la certeza que tengo, Colombia mostró credenciales de favorita.



Tener a Ospina, centrales como Dávinson y Yerry, unos metros adelante a Barrios y de la mitad hacia delante a James, Cuadrado, Roger, Falcao y Duván, me ilusiona, además pasan por un buen momento. Los complementos fundamentales de Medina, Tesillo y Arias y, a la espera de Cardona y que Luis Díaz también puedan demostrar su valía, me refuerza el optimismo.



¿Qué está en contra? Que en este deporte ser el mejor no te garantiza ganar un partido o un título; una mala noche, una noche loca te deja sin Copa. Entre más experiencia se bajan las sorpresas, pero un juego ante Chile, Uruguay, Brasil, incluso Argentina en instancia de definición se puede complicar en un abrir y cerrar de ojos.



Se vale soñar, pero el consejo es hacerle caso a los jugadores, vamos paso a paso, partido a partido. Se los tenía que decir a si mi papá se enoje, mi Selección es linda y favorita.