Sin filtros: las frases más polémicas de Argentina contra el arbitraje

Argentina no la pasó bien en sus dos últimos partidos de Copa América más allá de que concluyó su participación con una victoria. Los dirigidos por Lionel Scaloni y el propio técnico embistieron contra la organización y el arbitre, a los que culparon por lo ocurrido con sus jugadores y en jugadas polémicas que, para ellos, influyeron en el resultado.



Messi, desde su posición inocua hasta esta Copa América y jugadores mucho más polémicos como el mismo Nicolás Otamendi, hablaron se refirieron a lo hecho por los jueces, por el VAR y por la organización de un certamen que dejó muchas dudas en varias de sus decisiones y que opacó algunos de los buenos momentos de fútbol que se presentaron.



Con base en ello, destacamos las frases más polémicas de Argentina tras concluir su último partido:



Nicolás Otamendi: “Es raro porque en el partido anterior no revisaron en ningún momento. Pero no sé qué pensar. Seguimos luchando contra todos, pero tenemos que mentalizarnos en nosotros y en seguir peleándola”.



Sergio Agüero: “El partido estaba caliente, medio extraño. Por lo de hoy y por lo que pasó con Brasil, lo que dijo sobre el VAR. Quizás con una amarilla se calmaban las cosas”.



Franco Armani: “Es difícil entender el VAR. Si se observa cómo se utilizó en los otros partidos se nota que fue injusto, pero ya está, lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada”.



Paulo Dybala: “Leo habló y pasó esto, si tengo que decir algo del arbitraje probablemente el próximo sancionado seré yo. Pasan cosas muy extrañas. Hubo patadas muy fuertes, el árbitro se calentó por momentos y eso no era necesario”.



Lionel Scaloni: “Lo de hoy fue más extraño que lo del otro día con Brasil. No entiendo el criterio del VAR, no lo puedo ni creer ni entender. El VAR está para ayudar y no lo hizo, esto es preocupante”.



Lionel Messi: “Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de este irrespeto que vivimos durante la Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol”.



“La Copa está armada para Brasil. Ojalá los árbitros y el VAR no tengan nada que ver en esta final y Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, lo veo difícil, igual”.