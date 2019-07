Scaloni confirmó titularidad de Agüero y bromeó con suplencia de Messi

El seleccionador argentino Lionel Scaloni confirmó este lunes, a un día del partido de semifinales contra Brasil, que el delantero Sergio 'Kun' Agüero, con cuya salida de la alineación inicial se había especulado en las últimas horas, será titular en el estadio Mineirao. También, bromeó con la titularidad de Messi.

"Estaba leyendo por ahí que iba a hacer un cambio y posiblemente saldría Agüero del equipo, lo que confirmo es que Agüero va a ser titular para que eso quede claro. Siempre que hay una duda es Agüero quien sale. Ni Messi está confirmado", dijo el seleccionador, que sin embargo no había sido preguntado por el delantero, sino por el centrocampista Guido Rodríguez, quien atendió junto a él a los periodistas.



No obstante, el técnico de la 'Albiceleste' no quiso confirmar la alineación completa, algo que había hecho de forma constante hasta la segunda jornada de esta Copa América, contra Paraguay, cuando cambió esa costumbre. "Lógicamente la alineación no la tengo confirmada, pero lo que hagamos va a ser más en función de lo que queremos hacer nosotros que en el rival", advirtió Scaloni, que sí admitió que el once y la forma de jugar que presentó ante Venezuela, que podría repetir mañana, ha permitido tener a todos los jugadores "cómodos".



"A medida que pasaron los partidos fuimos encontrando esta manera de jugar y creemos que ahora es la mejor, puede ser que estemos en el mejor momento, está claro", agregó.