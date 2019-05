Marcos Rojo no estará en la Copa América pero elogió a Lionel Scaloni

Marcos Rojo no tuvo una buena temporada con Manchester United y esta fue la causa por la que no fue convocado, por Lionel Scaloni, para la Selección Argentina. El futbolista no pudo tener continuidad desde la llegada de Ole Gunnar Solskjaer y tampoco pudo consolidarse bajo la dirección de Mourinho, motivo por el que su número de minutos durante el año competitivo fue muy bajo.



Con base en ello, luego de publicación de la convocatoria para la Selección, en la que no estuvo, decidió de igual manera viajar, acompañado de su familia, al país del sur del continente, donde tomará unos días de vacaciones en la previa de su regreso a los entrenamientos de pretemporada del equipo del norte de Inglaterra.



Sin embargo, pese a no estar en la lista y consciente de lo que le faltó durante los últimos meses, Rojo fue sincero al hablar del actual entrenador: “Había hablado con Scaloni dos meses antes. Me dijo que me tenía en cuenta, pero tenía que tener continuidad. No pude lograrlo, entiendo muy bien ese punto de vista, lo respeto mucho. Es una gran persona, compartí mucho con él en el Mundial de Rusia”.



Y aunque le duele no estar y eso lo refleja en sus comentarios, piensa en el bien de un grupo del que ya ha hecho parte en repetidas ocasiones: “Espero que les vaya muy bien en la Copa América”.



Rojo es uno de los que estaría en la lista de transferibles de Manchester United para la próxima temporada.