Dos jugadas le impidieron a Tobar concluir la Copa con buena actuación

El recuerdo de un pasado con problemas en el fútbol chileno y las dudas que se ceñían sobre la actuación objetiva del árbitro Roberto Tobar, al haber sido los peruanos quienes eliminaron a la selección austral, fueron disipadas durante el partido final de la Copa América 2019, pues el juez central tuvo una buena actuación.



Lo de Tobar fue favorable más allá de una leve duda en el penal a favor de Perú, cerca del final de la primera parte cuando una mano de Thiago Silva detuvo un pase de Cueva, pero además de esto, la tarea del central chileno respondió a las expectativas, dejando jugar y permitiendo la disputa de un partido que tuvo varias emociones.



A diferencia del paraguayo Mario Díaz de Vivar, quien fue protagonista de uno de los episodios más lamentables de la Copa, Tobar intentó evitar las tarjetas al máximo y cortar el juego en demasiadas ocasiones, permitiendo mayor fluidez, el contacto normal del deporte y solo amonestando en jugadas en las que resultó necesario.



Sin embargo, en la segunda parte, Tobar terminó tomando la decisión más polémica de esta final, luego de una amarilla a Zambrano por golpear de manera violenta a Gabriel Jesús, en una disputa por un balón que volaba por los aires el propio Jesús golpeó a Advíncula con la cadera y el árbitro chileno, considerando que la falta había sido más fuerte de lo que en realidad fue, amonestó al futbolista quien ya tenía amarilla y lo expulsó.



La decisión no fue revisada por el VAR, algo que llamó la atención tanto en la expulsión de Messi como en la del brasilero, cuya acción, vista desde afuera, no merecía la amonestación y terminó complicando un partido que, hasta ese momento, había tenido un trámite normal.



A falta de 3 minutos para completar los 90, una discutida pena máxima luego de un cruce de Zambrano con Everton, que la imagen mostró como hombro contra hombro, le permitió a los brasileros ampliar su ventaja y definir un partido que hasta ese momento todavía estaba abierto y con posibilidades para ambos equipos.



La decisión de Tobar, fue corroborada por el VAR luego de que el chileno se acercara a la pantalla, abriendo un poco más la polémica pues durante varios partidos se presentaron jugadas parecidas que no fueron sancionadas.



Lo que parecía un trámite normal de partido, terminó siendo un juego con dos decisiones que le impidieron al central tener una actuación tranquila y sin sobresaltos, pese a eso, lo de Tobar no fue malo, más allá de que tanto la expulsión como el penal hayan generado muchas dudas.