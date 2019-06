Así vive Richarlison el aislamiento en Brasil, todo por las paperas

Richarlison cumplió el sueño de estar entre los 23 convocados por Brasil para la Copa América 2019, pero por culpa de unas paperas ahora vive la experiencia apartado, solo en una habitación de un hotel en Belo Horizonte, lejos de sus compañeros.

El atacante del Everton de Inglaterra contó cómo vive ese encierro, que no lo saca del equipo de manera definitiva pues se decidió para evitar un posible contagio al grupo.



Según el jugador, le motiva sentirse todavía parte del equipo pues la comisión técnica le permite participar en las charlas técnicas y las reuniones por videoconferencia.



"Me quedé viendo el vídeo, le dije que estaba mejorando. Ayer tuvo otro enlace para la reunión. Es importante porque el profesor Tite pasa la información sobre los otros equipos y necesito escuchar y mirar porque ya estoy mejor", dijo en entrevista exclusiva con Globoesporte.



El atacante contó que notó una inflamación en la garganta de un día para otro, sin síntomas como fiebre u otra molestia típica de la enfermedad, que está vacunado desde los 5 meses de edad y que no tiene claro si tal vez la cercanía con algún hincha infectado con el virus pudo ser la fuente de contagio.







Ese diagnóstico lo sacó del duelo contra Paraguay en cuartos de final: "Tite habló conmigo el día del juego, me dio un abrazo y dijo que era mejor para mí estar tranquilo y descansar para volver bien, porque él me necesitaría. Fue un abrazo fuerte. Espero que tenga sus vacunas al día", bromeó.



Sobre ese intenso duelo y la definición por penaltis comentó: "Estaba nervioso, acabé con mis uñas, demasiado nervioso. Siempre se busca ganar en el tiempo normal porque en los penaltis ellos tienen una oportunidad mayor de vencer. Tuve un cierto miedo pero nuestro equipo estaba bastante confiado, logró hacer los goles, y además tenemos el Alisson, que es un gran portero, campeón de la Champions".



Richarlison, compañero de Yerry Mina en el Everton, dijo que en este tiempo solo en su habitación se distrae con videojuegos en línea, duerme y eso le permite estar disponible en cuanto los médicos se lo permitan: "por mí yo jugaría así. Yo viajo hoy, salgo de aquí a las 6:00 p.m., llego por la noche y estaré listo para el juego contra Argentina. El doctor me va a evaluar, espero que pueda jugar. A todos los que les pregunté (sobre las paperas) dijeron que tenían fiebre, malestar, que tuvieron como dos semanas en recuperación, pero yo no siento nada, estoy listo para jugar", concluyó.