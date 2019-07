Gareca y las cábalas: una fórmula que no falló en la Copa América

El técnico argentino Ricardo Gareca, actual entrenador de la selección peruana, es uno de esos hombres que creen en la superstición y así lo demuestran sus acciones. Y aunque dichos actos han ido cambiando a medida que pasa el tiempo de Gareca al frente del seleccionado inca, lo cierto es que parece que nunca van a dejar de llamar la atención.



Gareca es un hombre de cábalas, como se le conoce a esto en el fútbol y como tal, la primera de ellas fue prohibir el uso del color verde en las prendas o en cualquier otro objeto dentro del vestuario peruano.



Posteriormente y teniendo en cuenta que se acercaba la clasificación al Mundial, Gareca se tomó una foto con una novia y al ver que esta surtió efecto, la tradición se centró en estas fotos, de las cuales hubo varias.



Y aunque parece que a esto le siguió la prohibición de cierta música (Marc Anthony), lo cual no fue confirmado pues se dice que “las cábalas no se cuentan o pierden su magia”, parece que esta vez el argentino decidió imitar al gran maestro de la superstición, Carlos Salvador Bilardo.



Bilardo era un hombre que conocía todos los trucos cuando dirigía y que siempre jugó con la suerte, bien fuera haciéndose de un lado en particular, impidiendo la reversa de un bus o usando ciertas prendas, lo que está claro es que de él partió gran parte de esta tradición en Argentina que ahora Gareca pareció imitar en los últimos partidos de la selección peruana.



Pues bien, frente a la selección uruguaya, Ricardo Gareca esperó la salida de los jugadores de la ‘Celeste’ para atravesarse en medio de ellos cuando iban camino al terreno de juego. La situación, que pasó desapercibida para los futbolistas, se asimiló a la protagonizada por Carlos Salvador Bilardo durante su última etapa con estudiantes, cuando esperaba su salida al terreno de juego para realizar la misma acción.



Y aunque no se sabe si esto surte efecto o no, lo verdaderamente cierto es que Gareca llegó con Perú a la final, clasificó al equipo al Mundial luego de más de 30 años y hace soñar a los hinchas con volver a ganar un título.



Así se vio la cábala de Gareca en los octavos de final: