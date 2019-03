Así les fue a las selecciones que se preparan para la Copa América

Se jugó la primera jornada de la fecha Fifa y en diferentes países las selecciones suramericanas tuvieron juegos amistosos para prepararse de cara a la Copa América 2019. 11 de las 12 selecciones que participarán del campeonato tuvieron actividad, la única que no jugó fue Catar.



El saldo para el continente no es muy bueno, solo Colombia y Uruguay le ganaron a equipos que no son suramericanos, mientras que Venezuela y Paraguay, le ganaron a equipos que sí son de la región. Los demás perdieron o empataron.

Así les fue a los equipos que se preparan para la Copa América

Brasil 1-1 Panamá

Corea del Sur 0-1 Bolivia



Argentina 1-3 Venezuela

Perú 1-0 Paraguay



Japón 0-1 Colombia

Uruguay 3-0 Uzbekistan



EE.UU. 1-0 Ecuador



México 3-1 Chile