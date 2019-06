Díaz se quedó con las ganas de gol: ‘No me pareció que fuera mano’

Colombia derrotó 1-0 a Paraguay este domingo en el juego que cerró el Grupo B de la Copa América y en el que el técnico Carlos Queiroz presentó una nómina con varios suplentes, entre ellos Luis Díaz, el rápido delantero guajiro quien protagonizó la jugada de gol que fue anulada por el VAR. “No me pareció que me haya pegado en la mano”, dijo al final del encuentro el atacante del Junior.

“Estamos muy contentos por el buen juego que se hizo durante los 90 minutos”, dijo Díaz en su primer análisis del encuentro. “El equipo jugó de buena manera y es muy importante por la confianza que nos dio el cuerpo técnico”, siguió el atacante del Junior, quien ya había jugado los 15 minutos finales del partido contra Catar. “Los que entren siempre van a aportar, lo importante es que sacamos los tres puntos”, señaló.

La mano



“No me pareció que me haya pegado en la mano, en el VAR lo ven con más cámaras, hay que seguir haciendo las cosas bien. Aportándole al equipo. Lo bueno es saber que le puedo aportar al equipo con mi talento con mi capacidad de jugar bien. Toca descansar para lo que viene”.