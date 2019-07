'Corrupción y arreglo': fuertes palabras de Messi contra los árbitros

Tras el partido en el que Argentina le ganó 2-1 a Chile, por el tercer lugar de la Copa América, en el que el árbitro paraguayo Mario Díaz expulsó a Lionel Messi y a Gary Medel, el capitán de la selección albiceleste se fue con todo contra el cuerpo arbitral, no solo de este partido, sino de la Copa América: “La corrupción, los árbitros no dejan que la gente disfrute del fútbol”, dijo.

Sobre la acción con Medel dijo que el árbitro exageró al expulsarlos: “No era roja para roja para ninguno de los dos, era amarilla para cada uno y ya está, pero antes del partido nos dice, soy un árbitro que no habla mucho, espero que nos llevemos bien y a la primera me echa”, dijo Messi sobre el juez y su polémica decisión.



En la zona mixta le preguntaron si creía que esto se debió a las duras declaraciones que dio después del partido contra Brasil. “Sí”, fue la concreta respuesta de Messi, quien antes había dicho al respecto que no le preocupan lo que puedan generar sus declaraciones.



“Siempre digo la verdad, siempre soy honesto, si lo que digo afecta y tiene repercusiones, eso no me afecta”, dijo.



El crack argentino hizo un buena balance de su participación en la Copa así como la del equipo “Yo me voy tranquilo, con la cabeza alta, orgulloso de este grupo, que lo dio todo. Espero que se respete este grupo”, señaló el jugador del Barcelona.

Sobre el técnico Scaloni



“Scaloni fue creciendo a la par del grupo… Encontramos la idea, el juego, de a poco fuimos creciendo, creo que el técnico haya sido anunciado así sea hasta diciembre da tranquilidad… Encontramos una buena dinámica, ojalá eso no se rompa, hay una buena camada”