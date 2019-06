Otra más para el 'Bolillo': jugador de Ecuador lo acusa de mentiroso

Ecuador sufrió la baja de uno de sus jugadores más experimentados en la Copa América al perder a Renato Ibarra por una supuesta lesión, indicó Hernán ‘Bolillo’ Gómez, entrenador de la selección.



Sin embargo, el propio jugador fue quien contó su versión de lo que sucedió con el entrenador en Brasil y cómo se dio su salida de la selección.

“Estoy triste por las declaraciones del profe Iván Darío. Es un tema delicado que él comente que yo dejé la selección cuando no fue así. Yo venía con una molestia en el tobillo en el que tuve la fractura. Yo me uní a la selección con la molestia y se la comenté a los médicos. Dos días antes del partido contra Chile tuve un choque y me resentí un poquito. Llegué con dolor al partido con chile y preferí parar dos días”, contó el jugador en diálogo con 'Mundo Deportivo de Ecuador'.



Ibarra contó cómo se dio su salida de la selección de Ecuador, antes del encuentro contra Chile, y las supuestas razones que le dio ‘Bolillo’ para sacarlo del equipo.

“El profe ‘Bolillo’ fue a mi habitación, algo que casi nunca hace. Se acercó a mi habitación, entró y me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, que me veía amargado. No sé con qué intención dijo eso. Ahí fue cuando decidió darme de baja, yo nunca abandone. Yo tampoco voy a estar dónde no me quieran tener”, dijo.



Posteriormente, Renato Ibarra reconoció que su regreso a la selección no parece estar fácil, pues por estas declaraciones seguramente será vetado.



“Las razones del profe no son ciertas. Con esto que está pasando, creo que si el sigue al mando estaría complicado que yo esté con la selección. Es la primera vez que pasa una polémica conmigo”, finalizó.