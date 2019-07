Si Argentina y Conmebol no se reconcilian, ¿peligra Copa América 2020?

Terminó la Copa América 2019 y desde ya están Colombia y Argentina manos a la obra para la edición especial de 2020... ¿Lo están?

La tirante relación entre la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) y la Conmebol está hoy en un punto tan álgido que desde territorio 'gaucho' algunos dudan del compromiso del país para cumplir con el compromiso de organizar la primera edición en sede compartido del torneo.



El periodista Juan Pablo Varsky, por ejemplo, decía en la previa de la final que no podía "asegurar que Argentina fuera a ser sede de la próxima Copa América". Y no es el único. ¿Por qué podría desistir Argentina? Los argumentos quedan claros en el cruce de acusaciones entre la AA y la Conmebol de los últimos días.



Los dardos de Messi van directo al corazón de Conmebol: "No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que tuvimos en esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, que fuimos en crecimiento del principio a hoy y no nos dejaron estar en la final. Los árbitros y eso no permiten que se disfrute del show", dijo, tras negarse a recibir la medalla del tercer lugar.







"Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América. Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a todos lo profesionales de la Conmebol, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente para transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol suramericano", le contestaba Conmebol.



Por supuesto, antes la AFA hacía lo suyo enviando una larguísima carta llena de quejas: "Lamentablemente, lo sucedido en el partido de ayer entre nuestra Selección Argentina y su similar de Brasil, merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observados los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca. Que dicha reflexión encuentra sustento en todas las irregularidades advertidas antes y durante el mencionado partido, donde ha quedado evidenciado que la Selección Argentina fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabezado por el árbitro Roddy Zambrano durante todo el desarrollo del partido, y en particular por la no utilización del VAR en dos jugadas concretas que hubiesen, sin dudas, revertido el resultado final", denunciaba.

Mucho del futuro de la Copa América 2020 en Colombia y Argentina pasará por la decisión del Tribunal de Disciplina de Conmebol, que dicho sea de paso, es un órgano independiente que no obedece directrices de Alejandro Domínguez, presidente de la entidad. Una sanción severa contra el expulsado capitán argentino podría precipitar una reacción radical, que pasaría por dejarle solo a Colombia la organización de un torneo cuyo único fin, además de facturar una importante cantidad de dinero, es igualar los torneos de selecciones de Europa y América.



Aunque es cierto que una decisión como la renuncia a la sede sería un golpe duro para todos, hoy las posiciones están tan distantes que nada puede considerarse muy descabellado.



Según el plan, la Copa América 2020 se jugará con dos grupos divididos en Zona Norte en Colombia (Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y uno de los países invitados) y Zona Sur en Argentina (Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y uno de los países invitados). Cada grupo clasificará a los primeros cuatro equipos a cuartos de final (2 partidos para cada país), habrá una semifinal en cada sede y la final será en Colombia, con lo cual cada selección tendrá asegurados 5 juegos; lo que dará 38 partidos en total.



Eso dice el libreto... todo lo demás lo decidirá el tiempo.