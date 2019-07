Duelo de goleadores: Guerrero y Vargas por el título de goleador

El duelo de artilleros entre Eduardo Vargas y Paolo Guerrero es uno de los platos fuertes de la semifinal entre Chile y Perú en la Copa América de Brasil, un cara a cara entre los dos máximos goleadores en activo en la historia del torneo.

Ambos han marcado 12 goles en el global de sus participaciones en la Copa América y están a cinco de igualar a los máximos artilleros históricos, el brasileño Zizinho y el argentino Noberto Méndez. Vargas y Guerrero han ejercido su dominio goleador con mano de hierro desde la Copa América de 2011, en la que el peruano fue el máximo anotador con 5 dianas.



En 2015, en Chile, los dos quedaron empatados al frente de la tabla con cuatro goles, pero Vargas resultó más determinante porque anotó un doblete en la semifinal precisamente contra Perú, y Guerrero acabó en blanco ese partido. Y en la Copa América Centenario de 2016, en la que la Roja obtuvo el bicampeonato, Vargas fue el máximo goleador en solitario con 6 tantos, mientras que su oponente solo marcó uno.



En la Copa América de Brasil, Chile y Perú esperan aún la mejor versión de sus delanteros de referencia, que han aparecido con cuentagotas. Vargas tuvo un comienzo de torneo prometedor con un doblete en la goleada ante Japón (0-4) en la primera jornada de la fase de grupos, pero desde entonces no ha vuelto a ver portería. Tuvo actuaciones muy grises en la victoria ante Ecuador (1-2) y en la derrota con Uruguay (1-0), y repuntó ligeramente ante Colombia en los cuartos de final. Ese día intentó un disparo lejano que puso en apuros al arquero David Ospina y transformó con clase su lanzamiento en la tanda de penaltis que le dio el triunfo a la Roja.



La trayectoria de Guerrero en Brasil no ha sido más brillante. Lo intentó, pero se estrelló contra el portero venezolano Wuilker Faríñez en el empate sin goles del debut. En la segunda jornada, marcó el único gol en su cuenta particular de la copa ante Bolivia y lideró la remontada de la Blanquirroja (1-3), un triunfo fundamental para el pase a la fase final dada la debacle peruana ante Brasil en la última jornada de la fase de grupos (5-0).



Frente a Uruguay en los cuartos de final, la actuación de Guerrero fue discreta pero no falló en los lanzamientos de penaltis que le dieron a Perú el billete para las semifinales. Cada partido que pasan sin anotar es una oportunidad perdida para acercarse al trono de máximos artilleros históricos de la Copa América.



La situación es un poco más delicada para Guerrero por una razón etario. El peruano tiene 35 años y se acerca inexorablemente al final de su carrera deportiva, aunque probablemente alcance a disputar la Copa América del año que viene en Argentina y Colombia.



El máximo goleador en la historia de la selección peruana ha distribuido sus 12 tantos en cinco Copas América desde la de 2007 en Venezuela, con un promedio de 0,55 goles por partido. Vargas es más joven, tiene 29 años, y ha concentrado los goles en las tres últimas ediciones del torneo, con un promedio de 0,86 goles por duelo.



El último episodio de este choque de goleadores tendrá como escenario el miércoles Porto Alegre, una ciudad que ambos conocen a la perfección. Guerrero milita en el Internacional de Porto Alegre y Vargas jugó en 2013 en las filas de su acérrimo rival, el Gremio, algo que añade un punto de picante y rivalidad al clásico del Pacífico.