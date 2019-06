Tras el empate frente a Venezuela, Brasil recibió un invitado de lujo

Tras el empate frente a Venezuela, Brasil se enfoca en su partido con Perú y en los puntos que debe mejorar luego de un resultado que no fue favorable y que volvió a dejar dudas en el funcionamiento del equipo de Tite, que no ha logrado convencer a su público desde el inicio de la Copa América.



Pese a ello, la ‘Verdeamarleha’ no pierde la alegría y este viernes recibió una visita de lujo que seguramente los fortalecerá para lo que viene en el certamen: se trató de Neymar, quien ya sin muletas y claramente mucho mejor de su tobillo, se acercó para saludar a sus compañeros de equipo, que ya se encuentran en la ciudad de Sao Paulo.



El futbolista, que atraviesa un momento personal complicado, enfrentando una denuncia por violación y que, además, se enfrenta a una gran cantidad de rumores en lo deportivo, pues no continuaría en PSG, saludó a sus compañeros y habló durante un buen rato con ellos, mientras compartían el almuerzo.



De igual manera, también estuvo cerca de Tite, con quien dialogó por unos minutos respecto a su recuperación y a cómo avanzan los trabajos en la parte afectada de su pie. La publicación de la Confederación Brasilera de Fútbol aseguró: “Mira quién nos visitó este viernes a la mañana. Bienvenido a tu casa, Neymar Jr".



Brasil debe conseguir el triunfo frente a Perú para garantizar su primer lugar en el grupo A y volver a demostrar superioridad frente a su público.