No termina el lío en Argentina: pelea de leyendas por la Albiceleste

La paz conseguida por el triunfo frente a Catar (0-2) en la tercera y última jornada del Grupo B, que le permitió a Argentina clasificarse para los cuartos de final de la Copa América, desapareció este jueves por una fuerte discusión entre dos de los máximos ídolos históricos de la Albiceleste.

César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978, y Oscar Ruggeri, exdefensa del seleccionado argentino campeón del Mundial de México 1986, cruzaron amenazas, ironías y muchas críticas a un día del Argentina-Venezuela que se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro.



El miércoles, Ruggeri, que jugó en Boca Juniors, River Plate y el Real Madrid, entre otros equipos, criticó a Menotti, actual director de selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y se postuló para su cargo. "Hace seis meses lo presentaron y ahora dice 'empiezo después de la Copa América'. No se puede ser tan malo, muchacho, no se le puede perdonar todo", dijo Ruggeri desde Brasil, donde trabaja como periodista para el canal Fox Sports. "Estamos mal, hay que estar, hay que poner la cara, pararte ahí al lado de Scaloni y cuando termine la Copa América si no te gusta y lo tenés que sacar, sacalo", dijo Ruggeri.



Menotti, que como entrenador le dio a Argentina su primer título mundial, le respondió a Ruggeri este jueves en una entrevista con TyC Sports. "No me interesa. Estuvo 10 años comiendo asados en el predio (de la AFA). Ruggeri hoy es un periodista, no tiene ningún peso que no sea ese", sostuvo el exentrenador del Barcelona.



"Lo mejor que hizo Ruggeri fue que le arruinó la vida a la hija en el 'Bailando' (programa de televisión). Baila horrible. La piba baila un fenómeno. Pobre, que haga su vida. A veces, de vez en cuando, es bueno agarrar algún libro. Un librito hay que leerse. Hay que prepararse", añadió. Además, justificó su ausencia en Brasil por "problemas de salud". "Para estar acá enfermo, me hubiese gustado estar en Brasil viendo fútbol. Estaría muy feliz. No entiendo las pelotudeces que dicen", afirmó.



Segundos después, Ruggeri le respondió desde Brasil en el programa de televisión en el que trabaja. "Voy a seguir yendo al predio. Lo que pasa es que un día me gustaría que estés, Menotti. Sos vago, no vas, manejás desde un bar. Yo no me manejo desde un bar, con el verso. Me encantaría charlar. Dentro de lo que puedo, como hablo. No te voy a agredir. Siempre te cagaste de ponerme cara a cara", arremetió.



"Dejá de versear y mentir, sé que hay un grupito de gente que se te tira a los pies. No me interesa nada, basta, Menotti, dejá de mentir, ayudanos, para eso agarraste el cargo. ¿Te creés que soy boludo yo? Ahora vas a ver, me cansaste", añadió.



La pelea entre los dos ídolos futbolisticos argentinos no pasó desapercibida en el país austral. La discusión fue tendencia en las redes sociales y apareció en los principales programas de noticias, tanto de deportes como de información general. Además, algunos medios realizaron encuestas sobre el tema.



"¿Quién tiene razón en esta polémica?", preguntó, por ejemplo, el diario deportivo Olé, que en menos de dos horas tuvo poco más de 3.500 respuestas, con la balanza de apoyos inclinada hacia Ruggeri.



Mientras tanto, Argentina se entrena en Río de Janeiro con miras al partido de este viernes ante Venezuela de los cuartos de final de la Copa América e intenta mantenerse ajena a la polémica que causaron en el país austral dos de los máximos referentes históricos de la Albiceleste.