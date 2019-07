'Queremos tener una revancha contra lo antes posible': Matías Suárez

Aunque no tuvo muchos minutos con la Selección Argentina que disputó la Copa América, Matías Suárez fue uno de los jugadores que hizo parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni para el certamen y uno de los que todavía tiene sed de revancha frente a Brasil por lo ocurrido durante el torneo.



Partiendo de esto, el futbolista aprovechó una entrevista que le realizó el canal ‘TyC Sports’ para demostrar que lo que pasó todavía les duele y que quieren revancha para demostrar que sí están a la altura, además, dejando en claro que sí se sintieron robados.



“Brasil se burló de nosotros, lo hizo a propósito para que veamos y nos calentemos el doble, pero no es bueno pensar, sino tener una revancha lo antes posible para demostrar que estamos a la altura. Nunca vamos a burlarnos de ellos”, aseguró en su diálogo.



Y luego prosiguió: “Toda la Argentina sabe las cosas que pasaron, no hace falta decir que nos robaron porque todo el mundo lo sabe”, aseguró respecto a los arbitrajes y a toda la polémica encendida.



Para concluir se refirió a Scaloni, quien fue ratificado hasta fin de año pero no se sabe si seguirá al frente de la ‘Albiceleste’: “Es el DT que me dio la oportunidad de ir a la Selección. Tiene pocos partidos pero es joven, con muchas ganas, futuro y sabe mucho de fútbol”.