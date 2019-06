El lío de Roger Martínez: pagaría una millonaria demanda de alimentos

Roger Martínez está con la Selección Colombia que juega la Copa América, pero en Colombia lo espera un causa judicial que estuvo a punto de frustrar su viaje a Brasil y que no parece que se vaya a solucionar muy fácilmente.

El diario El Tiempo reveló que Yennifer Villalba, expareja sentimental del jugador y madre de la hija del futbolista, denunció que una jueza levantó la medida cautelar que le impedía salir del país por 30 días pero con la condición de pagar una caución de 96 millones de pasos, que debían cancelarse precisamente en un mes, so pena de volver a sufrir la prohibición de moverse libremente fuera del país.



La demandante asegura que la justicia colombiana favoreció al deportista, pues él continúa sin cumplir con el total de las obligaciones que tiene con su hija.



Sin embargo, el abogado del jugador del América de México, Jorge Raad, asegura que la Ley no le exige al futbolista pagar esa cantidad, que la petición de la demandante es "un refrito" y que los 96 millones son para "la constitución del Seguro para Caución Judicial, es un tipo de póliza que se otorga durante el curso de un proceso o en ciertas diligencias, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación legal o de mantener una determinada conducta".



Según Villalba, Martínez no solo debe responder por su bebé sino también por tres hijos más, de 2 años y medio, dos años y un bebé de meses, todos producto de relaciones distintas.