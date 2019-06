Argentina podría perder a uno de sus arqueros para la Copa América

La Selección Argentina tendría una fuerte duda a previo del inicio de la Copa América. El conjunto Albiceleste juega este sábado su debut contra Colombia y, por lesión, podría perder a uno de sus arqueros: Esteban Andrada.

El futbolista que juega en Boca Juniors pelea la titular con Franco Armani en la portería de Argentina. Andrada, por su parte, sufrió un golpe en su rodilla durante la práctica de la selección y quedó en dudas.



No solo preocupó para el partido con Colombia, si no que podría perderse la Copa América. Desde Brasil se informó que el arquero tiene una alta inflamación en su rodilla y que se le practicarán estudios. Ahora, sería seguro que no estaría contra Colombia este sábado.



Recordemos que sería la segunda lesión de la Selección Argentina. Exequiel Palacios tuvo un desgarro y tuvo que bajarse del bus que iba a la Copa América.