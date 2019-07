La inesperada respuesta de Dani Alves sobre las declaraciones de Messi

Lionel Messi encendió la polémica luego del partido Argentina-Brasil por las declaraciones en contra del VAR y del árbitro Zambrano, peruano que estuvo a cargo de la primera semifinal de la Copa América.

Luego del partido, el capitán de Argentina explotó por el mal arbitraje en el juego y dos acciones claras que para ellos tuvieron que ser revisadas por el VAR. Entre muchas otras declaraciones, Messi explicó que el juez los irrespetó con el mal arbitraje.

Pues Dani Alves también fue consultado en la zona de prensa sobre el arbitraje del peruano y el capitán de Brasil respaldó las declaraciones de su excompañero del Barcelona.

"Yo estoy de acuerdo con Messi, me pareció que el árbitro estaba más nervioso que nosotros", dijo el defensa brasileño, quien fue la figura del partido.

No obstante, Dani Alves no concordó con las declaraciones de Agüero, quien señaló que él le cometió un penalti que no fue sancionado ni por el VAR, ni por el central.

"Él fue el que me pisó. entonces la falta tiene que ser de él a mí y no de mí a él. Al final terminé con un vendaje por el pisotón que él me dio", explicó el capitán de Brasil.