La presión de Reinaldo Rueda de cara al inicio de la Copa América

Reinaldo Rueda no ha vivido buenos momentos en la selección de Chile, problemas con los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y discusiones con la prensa han hecho que el colombiano tenga que dirigir la Copa América bajo presión.

El problema empezó con las acusaciones en contra de Reinaldo Rueda sobre el caso de Claudio Bravo. El entrenador colombiano aseguró que el arquero no estaría en la Copa América por su larga lesión de rodilla. Sin embargo, en los diarios de Chile aseguran que la verdadera razón fue por los vetos de los compañeros, quienes no quieren el regreso del portero del Manchester City.



Arturo Vidal apagó el incendio y aseguró que Reinaldo Rueda tiene el respaldo de los jugadores: "lo ha dicho el profe. Hay un solo entrenador. Si yo pudiera armar el equipo, pondría a mi hijo Alonsito, que le gusta el fútbol, o jugadores de acá que me caen bien. Yo no armo el equipo, menos al profe Rueda, que tiene un currículum y sabe mucho. El profe se juntó en Europa con muchos, todos saben que se juntó. Se vio la preparación y que tratáramos de dar el máximo".



Luego, Reinaldo Rueda no tiene una buena relación con Sebastián Moreno, presidente de la ANFP. Todo empezó con las críticas del dirigente por el rendimiento de Chile en la gira por Estados Unidos: “No me tiene contento el 44 por ciento de rendimiento”. Ante esto, Rueda respondió con dureza en contra de la ANFP por la programación del torneo chileno.



De igual forma, Reinaldo Rueda habría mostrado su inconformidad con el último rival de Chile de cara a la Copa América. Haití no es el adversario que necesita el seleccionado, ante esto el colombiano mostró su inconformidad.



Todo esto llega al mismo punto, trabajo bajo presión para el inicio de la Copa América. El camino por la disputa de los puntos reales empieza con las amenazas de la prensa y la ANFP, quienes aseguran que de no pasar a los cuartos de final la decisión de sacar al colombiano estaría más que tomada.



Por otro lado, Rueda tiene que sortear con un camerino totalmente dividido. Varios jugadores no cuentan con la confianza al 100 % sobre el técnico colombiano, además el sindicato que se armó y amenazó con abandonar la selección si Bravo iba a la Copa América, refleja división.



Estos temas son realmente complicado, por esto, el entrenador colombiano deberá sacar a relucir su experiencia y demostrar su valía como entrenador en la Copa América.