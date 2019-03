La Chile de Rueda, con más sombras que luces luego de sus amistosos

A 80 días del comienzo de la Copa América, las selecciones realizaron sus últimos ensayos en la jornada de selecciones. Chile tuvo dos amistosos en los que el entrenador Reinaldo Rueda hizo varios ensayos con jugadores sin antecedentes en la absoluta, lo que le significó perder con México 3-1 y empató con Estados Unidos 1-1. Chile enfrentará a Ecuador, Uruguay y Japón, en el Grupo C del torneo continental que se disputará en Brasil, en junio próximo.

Chile: palido pálido semblante y un técnico que pierde sustento

Al entrenador colombiano Reinaldo Rueda parece que se le está cerrando el campo de maniobra. Tras la derrota sin atenuantes del viernes ante México por 3-1, hoy ante Estados Unidos sacó un 1-1, dio señales de mejora, pero aún no está para echar cohetes.



Rueda, exseleccionador de Ecuador, Honduras y Colombia ha ensayado de todo con jugadores que no tenían antecedentes en la absoluta pero a dos meses y catorce días para el comienzo de la Copa América no da señales de tener un once definido.



Óscar Opazo salvó los muebles que parecían naufragar en Houston con potente remate de zurda apenas 5 minutos después del tanto de Christian Pulisic.



Dos golazos en un partido que después resultó intrascendente: el equipo de las Barras y las Estrellas maniatado, a la espera de salir en contragolpe; y Chile con el dominio del balón pero inofensivo por la falta de mordiente de Esteban Pavez, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Diego Valdés para alimentar a Mauricio Isla y Opazo.

Ecuador: ‘Bolillo’ Gómez comienza a generar polémica



Honduras le sacó un empate sin goles a Ecuador y extendió el mal momento de las relaciones entre el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez y los seguidores de la Tri.



Ángel Mena, Renato Ibarra y Leonardo Campana chocaron una y otra vez con el rocoso sistema defensivo implantado por Coito, y que hizo ver a Ecuador como una formación chata y sin ideas. Ecuador, que en el primer partido amistoso cayó en el último suspiro por 1-0 ante Estados Unidos, ha quedado en la mitad de un agrio debate entre la prensa y Gómez, quien anunció que a la Copa América pretende ir a aprender con sus jugadores.



Ante la reacción negativa que produjeron sus palabras, el controvertido entrenador colombiano tiró de ironía horas antes del partido en el Red Bull Arena al prometer que Ecuador viajaría a Brasil "a ganar la Copa América".

Uruguay se deleitó contra rivales débiles



Sin despeinarse los jugadores de la selección uruguaya golearon a Tailandia por 4-0 con tantos de Matías Vecino, Gastón Pereiro, Cristhian Stuani y Maxi Gómez y se alzaron por segunda vez consecutiva con la China Cup.



Para llegar a la final en el Guangxi Sports Center de Nanning, la Celeste dejó en el camino a Uzbekistán el 22 de marzo con un 3-0 moldeado con el tanto de Pereiro y un doblete de Stuani.



No hubo tiempo para sentir falta de Luis Suárez y Edinson Cavani pero sí para celebrar además el récord del central del Atlético de Madrid Diego Godín, desde hoy el que más partidos ha jugado con la selección de Uruguay, 126.