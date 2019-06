La amarilla, solo en la camiseta: los colombianos que deben cuidarse

La Selección Colombia enfrenta este domingo (2:00 p.m.9 a Paraguay en el cierre del grupo B de la Copa América 2019, con la tranquilidad de ya estar clasificada a cuartos de final y con el liderato asegurado.

Aunque no es un partido de simple trámite, pues la Tricolor espera conseguir el rendimiento perfecto en su grupo y así poder vencer a los guaraníes. De esa manera, Carlos Queiroz espera poner el mejor once inicialista posible, pero con algunas bajas, como la de David Ospina quien tuvo que ausentarse de la concentración por problemas de salud de su padre.

Aparte del inconveniente personal del arquero titular, en la Selección hay otros jugadores que no estarían como inicialistas o en el caso de jugar tendrán que cuidarse, pues tienen una tarjeta amarilla y deben cuidarse de no ser amonestados contra los paraguayos, pues se perderían el partido de cuartos de final.



Son cinco los colombianos que están en riesgo, que no pueden ver la amarilla si no solo en la camiseta. Ellos son: Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma, Mateus Uribe, Falcao García y Duván Zapata.