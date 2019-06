Diario de la Copa: ¿James Rodríguez debería ir o no al Napoli?

El periodista Jorge Barraza sostiene que James sí debe ir al Napoli. “Podría ser una Maradona ‘bis’, es un equipo que le calza perfecto porque está Ancelotti que juega un buen fútbol y aprecia a James. Es un equipo que está reforzándose muchísimo y apunta a arrebatarle el ‘scudetto’ a la Juventus”, explicó Barraza.

Por otro lado, el periodista Pablo Romero, de EL TIEMPO, señaló en el Diario de la Copa que no está de acuerdo con que James vaya al Napoli. “Yo creo que es un club de retroceso en la carrera de James, después de venir del Real Madrid y el Bayern”, dijo Romero, y añadió que “lo que me genera más inconformidad es que James tenga que recurrir siempre a Ancelotti para ganarse su continuidad. James necesita triunfar solo en un equipo con otro entrenador donde no dependa de Ancelotti”.

Aunque desde hace varios días se habla de que el equipo al que irá James para la siguiente temporada es el Napoli, este martes se hicieron más fuertes los rumores luego de que varios medios de comunicación de Europa aseguraran que el Real Madrid y el equipo italiano ya llegaron a un acuerdo.



Los mismos medios aseguran que James dio el consentimiento para unirse al equipo de Nápoles y que este club pagaría un préstamo de 10 millones de euros y tendría una opción de compra de 40 millones de euros, que caducaría al final de la temporada 2019-2020.