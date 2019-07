Gary Medel sigue encendiendo la polémica: publicó indirecta en redes

En el partido del tercer y cuarto puesto entre Argentina y Chile, Lionel Messi y Gary Medel tuvieron un 'encontrón' que significó la expulsión de ambos futbolistas en el encuentro.



Aunque el 'Pitbull' habló luego del problema y dijo que eran calenturas del partido, también publicó una indirecta en sus redes sociales este lunes.

Esta fue la imagen que publicó en redes sociales. Foto: Archivo particular

"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen sólo dicen maravillas", dice la imagen que puso.



Gary Medel, por su parte, acompañó la imagen con un emoji y lo puso en su historia de Instagram.