Colombia vs. Chile: imposible olvidar este golazo de la Selección

Colombia vs. Chile. Partidazo este viernes en la ronda de cuartos de final de la Copa América 2019. Los cafeteros clasificaron primeros del grupo B y fueron los únicos que sumaron 9 puntos y no recibieron gol. Los australes salieron segundos del grupo C y defienden el título de las últimas dos versiones.



El juego se disputará en el estadio Arena Corinthians, de Sao Paulo, desde las 6 de la tarde, y será arbitrado por el argentino Néstor Pitana.



Colombia tiene amargos recuerdos contra los chilenos en instancias definitivas de la Copa América. En la Copa América Centenario quedó eliminado en semifinales; en 1999 perdió en cuartos de final, y en 1987 también quedó a un paso de la final por culpa de los australes.

Y en el historial de partidos entre Colombia y Chile, hay un golazo que es imposible de olvidar. El 30 de mayo de 1993, en Santiago, la Selección venció 0-1 a la Roja en juego amistoso, con tanto acrobático de Víctor Hugo Aristizábal. Si no lo tiene en la memoria, aquí recordamos ese espectacular gol de escorpión.