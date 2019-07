Argentina, más cerca del tercer puesto: así fue el 2-0 sobre Chile

La selección Argentina no está dispuesta a perder nuevamente con Chile en partidos de Copa América. Ya cayó por penaltis en las finales de 2015 y 2016, así que esta vez no quiere perder el juego por el tercer puesto de Brasil-2019.



Siga EN VIVO: Argentina vs. Chile por el tercer puesto de la Copa América 2019



A los 22 minutos de juego, Giovani Lo Celso asistió a Paulo Dybala, a quien se le fue un poco largo el balón, pero alcanzó a llegar y le ganó el mano a mano al portero Gabriel Arias. El arquero chileno llegó muy tarde y Dybala se la picó para poner el 2-0 de la Albiceleste.