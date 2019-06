Fortalezas y debilidades de la Selección para enfrentar a Argentina

La Selección Colombia debuta en la Copa América de Brasil 2019 con un gran favorito en frente: Argentina. El partido, que se jugará este sábado a las 5:00 p.m., definirá los primeros posibles puntos de la Tricolor en el torneo. Para esto, hay fortalezas de la Selección que se deben mantener y errores que hay que corregir.

Fortalezas:

1. El juego aéreo: Yerry Mina, Falcao García, William Tesillo y Duván Zapata son buenos jugadores que ganan en el fútbol aéreo. Tanto para defender como para atacar, el juego de cabeza tiene plus adicionales para los partidos.



2. Un sólido mediocampo: Mateus Uribe y Wilmar Barrios están en su mejor momento. Ambos futbolistas, seguramente, estarán en el eje de la Selección Colombia contra Argentina para sacar al equipo y buscar la anotación.



3. Las bandas: William Tesillo se consolidó en la zona izquierda de la Tricolor y, por su buen juego, apoya en la defensa y salida del club. La zona derecha está en duda entre Stefan Medina y Santiago Arias, quienes están en un gran nivel y también son bueno saliendo al ataque, como en defensa.

Debilidades:

1. La zona de ataque: dos grandes futbolistas, de gran presente, no han podido jugar juntos. Duván Zapata y Falcao García son los mejores goleadores que tiene la Tricolor, pero no se han podido acoplar en el ataque. Roger Martínez, en su primer juego, no tuvo un buen nivel y Luis Fernando Muriel se sigue adaptando al esquema.



2. Falta de ritmo: varios referentes del seleccionado nacional llegaron sin minutos a la Copa América. James Rodríguez es la principal debilidad, pues es uno de los atacantes que más aporta en la Tricolor y, con lesiones encima, no está en su mejor nivel. David Ospina, arquero titular, tampoco llega con juego importante para el torneo y, en los amistosos, fue exigido muy poco. Ahora, hay una prueba de fuego.



3. Nuevo sistema de juego: Carlos Queiroz ha cambiado de gran manera el sistema que mantenía la Tricolor. Para el portugués, los futbolistas deben volver a defender siempre, sin importar su posición y eso se le ha complicado a algunos de estos. Juan Guillermo Cuadrado, por su parte, ha probado nuevas posiciones y tampoco ha podido acoplarse al esquema del DT; está en duda para el partido.