¿Falcao o Zapata? ¿O los dos?

Ya lo hemos vivido. ¿Les parece fácil elegir entre el ‘Tren Valencia’ o Iván René Valenciano? Dos excelentes jugadores, pero contemporáneos. Ya se vivió y muy fuerte. Hoy se actualiza esta situación entre Falcao y Zapata. El debate me parece que hay que darlo. Abundan argumentos de lado y lado que parece empataran y no dejan un ganador claro entre los dos mejores ‘nueves’ que tiene el país en este momento.





Sin embargo, bien vale la pena aclarar ciertos puntos que se dan como hechos. Es innegable que Duván pasa por el mejor momento de su carrera y Falcao no, pero decir que Falcao viene de hacer una mala temporada es no valorar los hechos en su contexto. Falcao metió 15 goles en Liga 1 en el peor Mónaco desde su llegada a Francia, cada tanto fue, por lo general, exprimiendo lo poco que le llegaba al área. Esta cifra la consiguió en 33 partidos con un equipo azotado por los malos resultados y perseguido por la sombra del descenso. Esta fue la mala, para algunos, temporada de Radamel.



Zapata demostró que es goleador. Muchos aseguraron que era un buen delantero, pero hacer goles no era su fuerte. Con el mismo argumento ahora, sólo viendo la tabla, dicen que es un fantástico artillero. El fútbol es uno de los deportes con mayor porcentaje de dependencias y, los consumidores finales de las acciones, los ‘nueves’, son de los futbolistas que más necesitan de sus compañeros. El exjugador del América pudo ser parte de un circuito que lo alimentó constantemente, que le puso balones de gol, que confió en él la puntada final. Sería una injusticia, como decir que Falcao tuvo una fatal temporada, que Zapata sólo empujó la pelota, porque el colombiano también asistió a sus compañeros y en varios goles se autogestionó sus tantos, como el que marcó recientemente ante Argentina en la Copa América.



Lo concreto. Estamos comparando los mejores números de Zapata, contra un trabajo respetable de Falcao con uno de los coleros de la liga de Francia.



Elegir por el pasado, por el cariño, porque es el máximo goleador de Colombia, sería un error, pero es igualmente una falla pensar que Falcao no hizo su trabajo ante Argentina. El desgaste es imposible de medir, no sabemos a ciencia cierta cuánto porcentaje tuvo Falcao, en el gol de Zapata, por el trabajo previo que ejerció ante los defensores argentinos, pero los que jugaron allí, saben lo difícil que es marcar al ‘Tigre’ por 80 minutos para que en los últimos 10 ingrese un toro con ganas de embestir como Duván.



¿El uno es un buen titular y el otro un buen suplente para cerrar los partidos? En la gira asiática Duván Zapata jugó mejor cuando vino desde el banco, pero tampoco por eso lo debemos confinar a ser suplente.



¿Falcao o Zapata? Cualquiera de los dos se lo merece, pero Queiroz con la titular ante Catar nos develará su forma de ver este duelo entre dos tremendos delanteros. Y los que piensan que deben jugar los dos, pues tienen también argumentos. Sin embargo, jugar con dos ‘nueves’ es renunciar a dominar el medio campo en gran medida, a perder elaboración y a ser muy directo… ¿esto es bueno o malo? Pues ni bueno ni malo, depende de los gustos y la filosofía del entrenador y además supondría confinar a James a una banda y mandar a Roger Martínez al banco, además de optar entre Cuadrado y Uribe. Muchos cambios cuando sabemos que se encontró el rendimiento y el resultado con la fórmula del 4 – 3 – 3.



Diga Zapata o diga Falcao, es válido con fundamentos positivos, dependiendo de su preferencia. Ambos son tan buenos que debemos esgrimir puntos negativos, aunque, ¡esto es fútbol! He leído que hay gente que no gusta ni de Messi ni de Cristiano y en nuestro deporte todo el mundo puede decir lo que quiera. ¡Ah! ¿que yo qué creo? Sigo con Falcao, pero haría el relevo unos 15 minutos antes.