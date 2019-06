El árbitro de Colombia vs. Catar, el más joven de la Copa América 2019

Alexis Adrián Herrera Hernández es el árbitro venezolano encargado de dirigir el segundo partido de la Selección Colombia en la Copa América 2019, contra Catar en el estadio Morumbí de San Pablo.



Herrera es uno de los 16 árbitros que están debutando en el torneo de selecciones más antiguo de Suramérica, también es el juez más joven de los 23 convocados, pues tiene apenas 30 años. Herrera es de los colegiados más recientes en el panel internacional de Venezuela ante Fifa, ingresó en 2017 y pertenece a la generación de silbatos que están haciendo el recambio generacional en su país y el continente.



Ha tenido buena participación en los últimos meses en torneos internacionales pues a la Copa América de Brasil llegó procedente del Polonia, donde fue convocado por el máximo Rector del Fútbol, al Mundial Juvenil Sub-20 donde dirigió dos partidos: Honduras-Nueva Zelanda (0-5) y Suráfrica-Portugal (1-1), juntos con buenas actuaciones.



En el ámbito internacional tiene apenas 22 partidos, sí muy pocos para estar en el torneo estrella de la Conmebol que implica tanta responsabilidad, sin embargo, a pesar de su corta experiencia, lo que lo llevó a ser convocado ha sido su destacada participación en competencias como las Copas Suramericana y Libertadores; eso sí tendrá que estar a la altura del juego en todos los aspectos.



A nivel de la primera división de su país cuenta en su palmarés con un buen número de partidos pues desde el 2011 a la fecha ha dirigido 121 juegos, en los que ha sacado 460 tarjetas amarillas y 44 tarjetas rojas.



Se ha distinguido por ser un árbitro de línea dura, es decir, es muy tarjetero, le gusta imponer la autoridad y tener buen desplazamiento en la cancha, haciendo una diagonal abierta que le permite apreciar bien las jugadas. Tiene la habilidad de reconocer y diferenciar correctamente las infracciones; en el control del juego puede tener problemas por su falta de experiencia en este tipo de torneos, ya que los jugadores son muy recorridos, eso le podría pesar a la hora de tomar decisiones.



La Comisión de Árbitros de la Conmebol al designarles partidos de responsabilidad a árbitros como Alexis Herrera, corre el riesgo de que no respondan, no obstante, al tener el respaldo del VAR a la hora en que fallen, existirá un salvavidas que entraría a operar y que no les permitiría equivocarse; eso sí los venezolanos que lo asistirán dentro y fuera del campo, Murillo, Tarán y Valenzuela, son hábiles en el uso de esta herramienta tecnológica pues trabajaron con ella recientemente en el en el Mundial polaco.



José Borda

Analista arbitral

Especial para FUTBOLRED