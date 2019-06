Millonarias transferencias rondan a Brasil previo a la Copa América

Si fuese hace algunos años, cuando la selección de Brasil no se encerraba en una fortaleza a prepararse para un torneo, seguramente su sitio de concentración estaría lleno de empresarios negociando millonarias transferencias de jugadores.

Pero la decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) de aislar a los integrantes de la Canarinha en la ciudad de Teresópolis antes de todas las competiciones ahuyentó a empresarios que antes tenían acceso directo a los jugadores incluso en las habitaciones de los hoteles.



Para la Copa América que comienza el 14 de junio y de la que Brasil es el anfitrión, al menos ocho jugadores son blanco de especulaciones sobre millonarias transferencias en el fútbol europeo.



La posible salida de Neymar del París Saint Germain al Real Madrid o al Barcelona ha sido objeto de intensa especulación de la prensa deportiva en los últimos días, aunque las versiones sobre traspasos de muchos dígitos también citan a Philippe Coutinho, Marquinhos, Allan, David Neres, Everton, Gabriel Jesús y Richarlison. De la lista fue excluido recientemente Eder Militao, cuya transferencia del Oporto al Real Madrid por 50 millones de euros fue oficializada en marzo pasado.



Incluso, aislados en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamientos de la Canarinha en Teresópolis, los astros de la selección brasileña no pueden escapar a las especulaciones en momentos en que se aproxima la ventana de transferencias en las principales ligas de Europa.



Aunque hasta hace pocos días casi todas las versiones situaban a Neymar en el Real Madrid, en los últimos días ganó fuerza la versión que tanto Barcelona como el futbolista están interesados en un reencuentro. En cualquier caso la negociación no saldría por menos de los 222 millones de euros que el PSG pagó por la ficha del jugador hace dos años ya que el club parisino no está dispuesto a perder su inversión y ha dado muestras que, para evitar la marcha de Neymar, puede ofrecer una renovación hasta el Mundial de Catar 2022.



Otra posible negociación es la del punta David Neres, que este año destacó en el Ajax holandés y al parecer interesa al PSG, al Milán y al Atlético de Madrid. Su ficha es valorada en unos 50 millones de euros.







El PSG también está interesado en el volante Allan, del Nápoles italiano, por quien puede ofrecer 70 millones de euros, según la revista France Football. En una entrevista que concedió esta semana en Teresópolis, el jugador reconoció que su ficha se apreció desde que pasó a ser convocado por la selección brasileña, que, en sus palabras, "funciona como una vitrina".



El zaguero Marquinhos, también del PSG, puede ser contratado por el Juventus, que está dispuesto a pagar 61 millones de euros por su ficha, según la Gazetta Dello Sport. Pese a que el Gremio estableció una multa rescisoria de 347 millones de reales (79 millones de euros) en el contrato del delantero Everton, clubes como Milán, Manchester City y Olympique tienen interés en llevarlo a Europa este año.



El delantero Richarlison, del Everton y uno de los mayores goleadores de la Liga Premier inglesa en la reciente temporada, supuestamente despierta el interés del Manchester United. Su actual club dice que no lo libera por menos de 75 millones de euros. "Creo que hay que tener calma. Por ahora estoy feliz en el Everton. Veo un monte de noticias saliendo, pero quien decide es el presidente", afirmó el punta derecha.



Otros dos integrantes de la Canarinha pueden cambiar de aires, aunque por bajo desempeño en sus clubes actuales: Gabriel Jesús, que fue poco usado por el Manchester City esta temporada, y Philippe Coutinho, por quien el Barcelona puede ofrecer para financiar la compra de otros jugadores.