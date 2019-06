Esposa de Di María lo defiende ante las críticas de toda Argentina

Ángel di María fue el gran desaparecido en el inicio de Argentina en la Copa América y las críticas a uno de los experimentados del plantel no se han hecho esperar en su país.

El 'Fideo' jugó solo 45 minutos, pero su aporte fue demasiado poco, además del mal trabajo colectivo de su equipo mientras que él estuvo en la cancha.

Con ese panorama y la posibilidad de que no juegue en el próximo partido, al menos no como titular, su esposa, Jorgelina Cardozo publicó un mensaje en sus redes sociales.

"No te rindas, aun estas a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aun hay fuego en tu alma, aun hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo tambien el deseo, porque lo has querido y porque te quiero", escribió, aunque son las letras de Mario Benedetti.