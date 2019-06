¿Qué harían sin VAR? Su importante ayuda para los árbitros en la Copa

En su primera aparición en Copa América, el VAR ha sido uno de los protagonistas principales de este certamen que apenas empieza. Definiciones clave en dos de los primeros tres partidos que se han disputado, han puesto a la video asistencia en boca de todos y, pese a recibir muchas críticas, también ha encontrado varios seguidores que lo apoyan.



El primer uso se dio a pocos minutos de iniciado el primer partido, una acción que no ameritaba una tarjeta roja, pero sí una amonestación fue el primer llamado de atención para los jugadores y el árbitro del partido, Néstor Pitana, quien luego de revisar la acción, sancionó al boliviano Fernando Saucedo.



Posteriormente llegó una acción un poco más polémica, una mano dentro del área y un descuido del central argentino, requirió del llamado de los asistentes que se encontraban revisando el video para que Pitana sancionara un penal que le abrió las puertas del triunfo a Brasil, que hasta ese momento del partido se complicaba con una Bolivia ultradefensiva.



Con este par de situaciones concluyó el primer juego de la Copa, donde para algunos la llegada de la tecnología fue favorable, pero para otros afectó el ritmo de juego e impidió darle continuidad a un partido que no ameritaba esperas tan largas previas a una sanción.



Y el sábado llegó el segundo partido, tal vez el más polémico si no se hubiera contado con la asistencia de video: dos goles anulados y un resultado 0-0, marcaron el partido entre Perú y Venezuela, dos equipos que propusieron poco y lucharon mucho, pero no encontraron la portería contraria y cuando lo hicieron, se dio desde una posición adelantada.



La primera acción de juego se dio cuando el portero venezolano Wuilker Fariñez salió mal a cortar un centro peruano, soltó la pelota y la dejó servida en el rebote para que Perú abriera el marcador. En principio todo fue válido, pero pese a que no hubo falta, una posición adelantada impidió que el gol sumara en el marcador.



Ya en el segundo tiempo, el gol volvió a llegar, pero esta vez la posición adelantada fue de quien recibió el pase para lanzar el centro y, por ende, el tanto también fue invalidado, dejando el tanteador en ceros y evitando que Perú festejara. Wilmar Roldán, asistido por el VAR, tuvo un buen comportamiento como juez central.



El tercer partido de Copa América, disputado entre Argentina y Colombia fue el único que no tuvo intervención del VAR, una situación atípica luego de que más de cinco jugadas fuera revisadas por el video y que, seguramente, vendrán muchas más. Como se puede ver, en esta nueva versión de la Copa América, la tecnología ayuda y brilla, porque luego de lo visto, será una protagonista principal de un certamen lleno de emociones.