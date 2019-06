El error de Armani que por poco termina en gol de Colombia

El primer tiempo del partido entre Colombia y Argentina dejó a la Tricolor con un nivel superior al de su rival y muestra de ello fue el compromiso que tuvieron todos los jugadores en el campo para presionar al rival.

Eso se evidenció a los 29 minutos. Franco Armani recibió el balón en su área y James no dudó en volcarse de frente contra el arquero de Argentina, eso hizo que él la cediera para Nicolás Otamendi. El defensor no logró quedarse con el balón y rápido apareció Falcao para robarle el balón. Aunque el 'Tigre' logró puntear el balón el pase no llegó a los pies de James porque Guido Rodríguez lo anticipó.

Esa fue solo una de las buenas opciones que tuvo el conjunto colombiano para irse arriba en el marcador en el primer tiempo.