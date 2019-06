El equipo de Barrios

Es un titular, para exagerar un poco, la gran actuación del volante central de la selección Colombia. Wilmar fue la respuesta ante los desequilibrios propios del fútbol que nacen por exigencia de un rival o por errores propios. Barrios ante Argentina fungió de corrector de sus compañeros y el ‘apagaincendios’ cuando Messi y compañía rompían el cerco construido para parar a la albiceleste.

Colombia ganó porque, como lo dijo Falcao, por cada argentino había dos jugadores nacionales, lo que pasa es que en muchas ocasiones el doblaje siempre lo hacia el mismo hombre: Barrios.



Hoy, el volante que actúa en Rusia, es una especie del futbolista que vale por dos, así como es Messi para el ataque al que no le pueden dar la posibilidad de estar mano a mano ante un adversario porque lo gambetea, a Wilmar no lo pueden atacar de a uno, porque siempre se queda con la pelota, incluso el propio diez de la Selección Argentina chocó contra una muralla, que es en sí, el cartagenero.



Es verdad que sintió la solidaridad de Cuadrado, Uribe, Medina, Tesillo, Mina y Davinson, pero sus compañeros también sintieron la mano salvadora que tendía cuando eran superado en acciones de juego.



Y vale la pena recordar que la decisión de Barrios titular no fue la primera intensión de Queiroz. El portugués probó primero a Cuellar, quiso mejor pie, superar líneas con un mejor pasador, pero se convenció de que en el medio no se puede dejar afuera a un futbolista que se multiplica recuperando la pelota y entregándola en corto, pero de forma correcta.



Barrios se fue al médico para saber por qué le dolía una pierna, hasta el momento de escribir esta columna se sabía que sus fibras musculares no tenía lesión, sólo le cobraban al humano el casi inhumano esfuerzo al que son sometidas.



James es categoría; Cuadrado, gambeta callejera; Roger Martínez potencia para romper; Falcao, amenaza de gol; Duván, furiosas embestidas; Barrios es… el mejor amigo de la cuadra, ese que siempre está dispuesto para sacarte del problema.