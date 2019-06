Ecuador-Japón: el partido con la peor asistencia de la Copa América

Este lunes se disputó en el estadio Mineirao de Belo Horizonte el partido entre Ecuador y Japón, por el Grupo C de la Copa América, al que solamente asistieron 9.729 personas y de esos solamente pagaron entrada 2.106 personas. El encuentro, pobre en asistencia y pobre en fútbol terminó con empate 1-1 y con ambos equipos eliminados.

Hasta ahora la peor asistencia la tenía el encuentro Bolivia vs. Venezuela, con 11.746 espectadores en total, seguido por el Venezuela vs. Perú, con 13.370 y el Uruguay vs. Ecuador, con 13.611. Sin embargo, este lunes se dio la peor cifra, pues al estadio Mineirao no alcanzaron a entrar ni 10 mil hinchas.



La baja asistencia a los estadios ha sido el lunar en la Copa América 2019 y es que los aficionados brasileños no han respondido a la importancia del evento.