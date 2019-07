Duras palabras de Cardona: 'Sigan en las redes, eso no lleva a nada'

En una férrea defensa a William Tesillo, el mediocampista Edwin Cardona aprovechó para criticar a la gente que se arma de valor detrás de una red social sin respetar lo que sienten los profesionales que se ganan la vida en una cancha de fútbol.

"Lloramos no porque él erró el penalti sino porque nos dolió salir así, soñábamos con más, merecíamos más. No quisiera estar en sus zapatos, a mí me ha pasado y es muy duro... Lo vi con su señora y sus hijos, el dolor de ellos, uno se siente.. y nadie sabe eso, solo juzgan.. Nosotros lo vimos en el avión, lo vimos cómo sufrió cuando salió del partido, pero estamos con él, a su lado para para ayudarlo a levantarse", aseguró Cardona.



Y entonces apuntó a las redes y a los irrespetuosos: "En Colombia es fácil meterte a la red social y juzgar, la gente se deja llevar por eso y nadie sabe el sufrimiento nuestro como jugadores, el de él y el de todos. Tenemos que ser más humanos, todos nos equivocamos, el que no lo haya hecho que tire la primera piedra. Hace falta la personalidad para patear un penalti de esa magnitud", advirtió.



Y fue más allá: "Él fue uno de los mejores en México en la temporada y nadie puso una foto de él, nadie lo felicitó por su trabajo como lateral izquierdo. Para mí es indiferente pero deberían que reflexionar más para las futuras generaciones", apuntó.



Cardona lamentó que otra vez estemos pasando por una triste historia ya vivida: "Fue lo mismo con Stefan, siempre actuó bien en sus equipos y por un partido lo crucificaron, pero nosotros adentro somos una familia.



Su mensaje final fue lapidario: "A los que nos apoyaron que sepan que estamos comprometidos y a los que no, que sigan en las redes sociales, que eso no los va a llevar a nada".