El pedido de Scaloni previo al definitivo duelo de Argentina-Catar

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reclamó este sábado "más apoyo y no tanta presión" para sus jugadores de cara al decisivo partido del domingo contra Catar, donde la Albiceleste urge ganar para clasificarse sin más presiones a los cuartos de final de la Copa América.



"Estos chicos necesitan apoyo y no tanta presión encima sobre si el partido es a vida o muerte. Es un partido que tenemos que ganarlo y basta. Necesitamos más apoyo porque no nos ayuda si no tenemos apoyo al menor traspié. Son jugadores que necesitan apoyo para dar lo mejor y que el clima sea positivo", reclamó.



El técnico argentino no consideró que la situación del partido con Catar sea similar al año pasado en el Mundial de Rusia 2018 contra Nigeria, donde al igual que ahora la Albiceleste necesita una victoria para no quedar eliminada en la primera fase.

"La mayoría de estos jugadores tienen otro presente con la camiseta de la selección y en el Mundial había jugadores de otro nivel, otro calibre y otro tipo de expectativas", apostilló Scaloni.

El seleccionador anunció que tiene decidido el equipo titular que se enfrentará a Catar pero declinó darlo como en otras ocasiones por la trascendencia del partido. "Nos jugamos mucho y sería darle una ventaja al técnico de Catar", argumentó. Por ello no reveló si va a jugar con los delanteros Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Acosta, pero reconoció que su equipo funcionó cuando estuvieron los tres en la cancha durante los últimos del partido contra Paraguay (1-1) porque así el equipo creó "incertidumbre" en el rival.

Preguntado por si su selección carece de gol con solo Messi y Agüero en el campo, Scaloni determinó que solo con ellos dos "no hay falta de gol". "Otra cosa es que nosotros no logremos que ellos tengan gol", admitió. Cuestionado por la posibilidad de juntar a Messi y Dybala, el técnico comentó que "es factible que puedan jugar juntos, pero requiere trabajo, cosa que no es mucho pero con compromiso y esfuerzo se conseguirá seguro". "Cuando pones más delanteros de un lado, tienes algún inconveniente en otro lado y hay que compensarlo o cuidarse más", señaló Scaloni.

Scaloni afirmó que a su equipo no le falta actitud o temperamento y que el problema "es más futbolístico", porque "suele arrancar bien pero después no lo mantiene". "En los segundos tiempos, cuando a veces estamos más necesitados, sacamos nuestro mejor fútbol", expresó.

El seleccionador reiteró también la falta de confianza que invade a sus jugadores cuando no consiguen trenzar jugadas y reconoció que les hace falta más paciencia por momentos y que el equipo no se parta en el centro del campo. "Creemos que pasa por tener más la pelota y agarrar confianza. Un equipo de fútbol se va haciendo y encontrando a medida que avanza la Copa. Ojalá los resultados hubiesen sido positivos para que el equipo se consolide antes. Estamos seguros de que conseguiremos que el equipo funcione más seguido y no por etapas", apuntó Scaloni.

"A lo mejor a nosotros nos cuesta un partido y medio o dos. Antes de empezar la Copa dijimos que este era un equipo joven y en construcción. Muchos iban a jugar la Copa por primera vez y hoy no se le gana fácil a nadie", agregó.

Sobre Catar, advirtió que "es un rival difícil que a lo mejor no tiene el nombre de otras selecciones, pero que ha ganado la Copa de Asia y juega bien al fútbol". "Tiene un entrenador que lo hace cambiar de sistema en un mismo partido, y es complicado, aun más incluso si tiene opciones de clasificar. Soy de respetar a los rivales y a este todavía más por lo que hay en juego", concluyó.