Queiroz habló de las rotaciones y la 'ausencia' de Falcao en práctica

Carlos Queiroz habló sobre la Selección Colombia y su último partido en la fase de grupos, contra Paraguay. Aún perdiendo, la Tricolor es líder del grupo B y podría tener rotaciones, según dijo el DT. El juego será este domingo a las 2:00 p.m.

"Estamos lejos del fútbol que queremos hacer, es posible que mañana hagamos rotaciones Sueño todos los días con ser los mejores del mundo, todos los días, para llegar ahí tenemos muchas cosas por realizar, como contra Paraguay, su entrenado y jugadores que tienen buen nivel. Todos nosotros tenemos el sueño de llegar más lejos, todos los días es para ser mejores. Sabemos que estamos mejor que un par de semanas atrás. Lo más importante para Colombia es trabajar bien con armonía y tornar un equipo funcional, que todos juntos estemos atrás y adelante", empezó diciendo el DT.



También, habló sobre la ausencia de Falcao en la práctica de este viernes, pues no estuvo presente al inicio del entrenamiento.



"Falcao entrenó durante la práctica y estuvo diferenciado. Terminó entrenando normal con el equipo, tiene un inicio diferente con nosotros nada más y no tiene nada", comentó.



También, dejó la puerta abierta para que Edwin Cardona esté en el once titular, pero mencionó que aún no es seguro. "Cardona está listo y para jugar. Necesitamos de él en el equipo".



También, por otro lado, habló sobre las amarillas, por los jugadores que llegan condicionados a la última fecha del grupo.



"El tema de las amarillas no me preocupa. Es un partido más y nos ayuda a crecer, es un test de madurez para nosotros. Hay jugadores con amarillas, pero estoy seguro que con las experiencias van a hacer bien las cosas. Si después es necesario tomar otras decisiones, pero no voy a tomar decisiones preocupado en las amarillas. Lo único que me limitaría sería el la condición física, porque este torneo es muy duro, así es el fútbol en Suramérica", dijo.



Finalmente, habló sobre el partido contra Paraguay y cómo va a afrontar este encuentro, que será el último de la fase de grupos en la Copa América, para la Tricolor.



"Siento que lo más importante siempre es tener la posesión, jugar bien, ser prácticos y efectivos para ayudar a ganar. Hay que trabajar siempre en el proyecto que se tiene y cada partido el equipo es más eficiente, mañana (domingo) todo puede pasar, porque Paraguay necesita de un resultado. Las condiciones de juego y lo importante es aprovechar las opciones que tenemos", finalizó.