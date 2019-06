‘Si vamos a mantener la identidad, no haremos muchos cambios’: Queiroz

Carlos Queiroz, DT de Selección Colombia, habló del partido de este miércoles contra Catar y anticipó que no piensa en muchos cambios, que el rival es muy exigente y que hay pérdidas como la baja de Luis Muriel que deben ser un aliciente: ‘Lo que no mata engorda”, dijo.

“Gracias a Dios todos están listos para jugar mañana, todos”, dijo sobre Wilmar Barrios, dijo, sin aclarar si el volante jugará este miércoles o no.



El rival, Catar

Es un equipo con mucho desarrollo, trabajan muy bien, hay que respetarlo, han ganado todos sus partidos desde Copa Asia, lo que hicieron contra Paraguay en Brasil muestra que es trabajo dentro del campo y calidad y n solo nombres



Posibles cambios

Intentaremos tomar algunas decisiones específicas, adaptaciones a lo que podremos jugar pero tomando en consideración que jugamos cada cuatro días, hay que manejar los tiempos de los jugadores. Pero si vamos a mantener la identidad del equipo, no haremos muchos cambios. Algo habrá que decidir, nuestro sueño es hacer seis partidos, pero cada partido vemos el equipo y decidiremos para ganar pero tomando en consideración que hay alfunos jugadores que cabiar porque están más frescos.

Lo que quiero cambiar es que si llegamos a un punto similar al que alcanzamos contra Argentina me sentiré muy satisfecho



La clave de Colombia

Mucha humildad, mucho respeto por Catar y creo que los jugadores desarrollen una actitud un compromiso con el equipo y el impacto que tienen con sus sueños.



El rival

Catar es un equipo que exige mucha atención 90 minutos porque siempre practican buen fútbol, alternan un sistema del 5-32 al 4-3-3. Obliga a saber que es un partido de campeonato contra un equipo que juega bien y casi siempre hace goles, tiene mucha calidad. Aquí hay que respetar siempre. Entiendo bien cuando estamos en Suramérica no se sigue muy bien lo que pasa en Asia, pasa en todo el mundo. Nos pasa a todos que nos miramos más grandes porque solo nos vemos a nosotros pero olvidamos que afuera hay otros grandes equipos y Catar está ahí para mostrar que tienen buen fútbol y son campeones de Asia.

Veamos lo que pasó contra Paraguay parecía que el partido estaba terminado pero empataron 2-2 y pudieron ganar el partido. Aprendemos la lección, nada llega fácil en fútbol, nadie te da regalos ene l fútbol, hay que trabajar porque los errores en el fútbol son siempre graves, castigan mucho.





¿Cómo manejar el exitismo?

Está bien, para los hinchas es bueno, hacer promoción de la fiesta y tener la ilusión de ganar. El nuestro es el rigor, sufrimiento, concentración y calidad. Así tiene que ser. El trabajo de los profesionales es saber que hay otro equipo que quiere ganar más que nosotros. Lo mejor de fútbol es la fiesta, no hay problema tener triunfalismo, ilusión, celebración, trabajamos para ellos, para darles alegría. Pero cuando empieza el juego es una cosa muy seria y muy difícil, en la Play es más fácil, en la cancha es más difícil.



El DT de Catar

Él hace un gran trabajo, de muchos, muchos años. No imaginan los procesos, los cambios que ha tenido, los campos y centros de entrenamiento son de fantasía, como Disney World. Es un país con mucho trabajo, con el perdón que me merecen, después del partido hablamos. El fútbol asiático tiene un desarrollo muy rico.



La baja de Muriel y la llegada de Carbonero

Quiero darle mi abrazo de solidaridad a Luis Muriel, es una pérdida muy grande para nosotros desde el punto de vista deportivo y humano. Es parte de nuestra familia y queremos abrazarlo porque no pudo demostrar su fútbol. Esta decisión es técnica, pensamos en un jugador que hizo una gran Copa del Mundo, es una oportunidad de aprender y ganar experiencia. Queremos traer un jugador con mucha calidad, en el futuro seguro nos va a ayudar.



Lo que no mata nos hace más fuertes, estoy triste por la pérdida de un gran profesional pero creo que está pérdida nos va a hacer más unidos y más determinados.