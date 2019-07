Lluvia de críticas a Messi: jugadores y entrenadores, picantes con él

La Selección de Argentina quedó eliminada del torneo en semifinales a manos de Brasil de la Copa América. Lionel Messi, por su parte, dio polémicas declaraciones luego de los problemas arbitrales que hubo en el partido de tercer y cuarto puesto.



Tras ganar la final, varios futbolistas de Brasil atacaron contra el argentino por las declaraciones. También, en Perú, pasó lo mismo.

"No hay dudas, la Copa está armada para Brasil. Ojalá que el VAR y el árbitro no influyan en la final y que Perú pueda competir. Tiene buen equipo pero lo veo difícil. No salí a recibir la medalla porque no quería ser parte de esa corrupción", dijo el argentino.



Dani Alves, amigo suyo, habló en contra del '10'. "No comparto con él que esto esté comprado, está equivocado. Trabajamos mucho y lo logramos".



Casemiro, rival del Barcelona, también fue picante y estalló contra el argentino. "Los que tienen boca hablan lo que quieren".



No solo en Brasil, también en Perú. Gareca, entrenador argentino, lo cuestionó en rueda de prensa por las declaraciones. "Para acusar a la Conmebol de corrupción hay que tener pruebas. Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los suramericanos somos los corruptos".



Finalmente, Tite, entrenador de Brasil, también cuestionó a Messi y fue más caliente contra el crac argentino. "Aquí, le consideré un jugador extraterrestre, pero debería respetar un poco más, entender y aceptar la derrota. Nosotros fuimos perjudicados en varios partidos aquí y en la Copa del Mundo. Cuidado con lo que se dice, porque cada uno tiene su situación".