Ricardo Gareca asegura que la clasificación es el primer objetivo

El técnico de la selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca, afirmó este viernes que el principal objetivo de su equipo que enfrentará el sábado a Brasil en el cierre del Grupo A de la Copa América es conseguir la clasificación a cuartos de final, independiente de la posición.

"El objetivo principal nuestro es clasificar. La realidad es esta y todavía no hay nada asegurado", por eso "estamos muy pendientes del partido y de tratar de hacer lo mejor posible en todos los aspectos para estar enfocados en este partido", declaró Gareca en rueda de prensa en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.



"Perú tiene que presentar lo mejor y poner a los mejores muchachos para el compromiso y como no tenemos asegurado nada, tenemos que salir con lo mejor que tenemos para lograr los objetivos", añadió.



El seleccionado peruano no realizó la práctica de reconocimiento previa al partido y prefirió entrenar en la sede deportiva del club Sao Paulo, con todos los jugadores a disposición a excepción del defensa Carlos Zambrano, que se recupera de una "fatiga muscular" y está en duda para alinear frente a Brasil.



"A los muchachos los vemos bien. Todos están bien. El caso de Carlos es mejor cuidarlo, pero lo más probable es que no arriesguemos. Eso lo vamos a resolver mañana. Nos enfocamos en la recuperación de los muchachos para que lleguen de la mejor manera", comentó 'El Tigre' Gareca. En ese sentido, enfatizó que para alcanzar el objetivo no va "a reservar a nadie, van los muchachos que estén bien" y va a poner todo lo que considera "mejor para este partido".



Perú se medirá a Brasil en uno de los mejores partido de las última fecha de la fase de grupos de la Copa América.