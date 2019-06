Tranquilidad en Colombia: parte médico oficial de Wilmar Barrios

Wilmar Barrios seguirá con la Selección Colombia en la Copa América. El jugador del Zenit de Rusia salió golpeado del duelo contra Argentina y se le hicieron exámenes para descartar una lesión de gravedad. Para la alegría de los colombianos, el volante no tiene mayores inconvenientes.

"Wílmar Barrios presentó un trauma de su rodilla en hiperextensión sin mayores consecuencias. El mediocampista ya inició su proceso de recuperación y estará a disposición del cuerpo técnico de la Selección Colombia en los próximos días", expresó la FCF en un comunicado oficial.



Por este motivo, Wilmar Barrios estará entre algodones para el próximo partido contra Catar, por lo que una buena recuperación es la clave para que el volante colombiano esté en plenitud de condiciones y siga demostrando su nivel en la Copa América.



Por otro lado, como ya se había confirmado, Luis Fernando Muriel se perderá lo que resta de la Copa América y estará dos meses por fuera de las canchas por una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda.



Para concluir, la alegría no es completa, ya que un gran jugador no podrá seguir en la competencia, pero por otro lado, Barrios estará con el equipo y no corre un peligro grande.