Uruguay confirmó sensible baja para el duelo definitivo frente a Chile

El lateral Diego Laxalt, quien sufrió una lesión en el muslo derecho en el partido en que Uruguay empató 2-2 con Japón, estará de baja al menos 10 días y se perderá el partido del lunes con Chile por la Copa América mientras que sus compañeros Luis Suárez, con traumatismo en una mano, está en plenas condiciones.

El diagnóstico de los jugadores de la selección de Uruguay que disputa la Copa América fue dado este sábado en rueda de prensa por el médico de la selección charrúa, Alberto Pan, que aceptó conversar con los periodistas debido a los numerosos problemas médicos que ha tenido el equipo comandado por el seleccionador Óscar Washington Tabárez.



Uruguay, el mayor ganador de la Copa América, con quince títulos, ya había perdido al volante Matías Vecino, quien sufrió una lesión muscular en la victoria por 4-0 sobre Ecuador; tuvo que despedirse de la Copa América y no pudo ser sustituido ya que el reglamento no lo permite.



Según el médico, Laxalt sufrió una distensión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha pero sin rotura de fibras, por lo que podrá ser aprovechado en las instancias finales de la Copa América, si Uruguay avanza a semifinales o a la final, y por eso fue mantenido en el equipo. El médico aseguró que se trata de una lesión que permite ser "moderadamente optimistas" y pensar en el regreso del jugador a las canchas en un período de entre 10 día y dos semanas. "No podemos descartar su participación en las etapas finales de la Copa si tenemos suerte y seguimos avanzando", dijo.



En cuanto al atacante Luis Suárez, que el viernes tuvo que acudir a un especialista en la ciudad de Porto Alegre por dolores en una mano y llegó anoche a Río de Janeiro usando un vendaje, el médico afirmó que se trata de un traumatismo que no le impide realizar todos sus trabajos normalmente, por lo que está a disposición del técnico para el partido del lunes. "Anatómicamente fue producto de un traumatismo indirecto que provocó una inflamación en el cuarto dedo y afectó los huesos del cuarto metacarpiano", explicó el especialista sobre la situación del delantero del Barcelona español.



El partido del lunes en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro, por lo mismo, definirá al primero del Grupo C, aunque Uruguay está obligado al menos a empatar para clasificar a cuartos de final sin depender de otros resultados.