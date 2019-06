Confirmado el árbitro que pitará el duelo entre Colombia y Chile

Los cuartos de final de la Copa América serán emocionantes y llenos de buen fútbol. La Conmebol confirmó la designación de los árbitros que pitarán los partidos de esta instancia definitiva en el torneo más antiguo de selecciones en el mundo.

En el partido entre Colombia y Chile, el encargado de pitar este compromiso será el argentino Néstor Pitana, uno de los mejores árbitros que tiene el continente en la actualidad.



Cabe recordar que Pitana fue el encargado de pitar el partido inaugural de la Copa América que enfrentó a Brasil contra Bolivia. Además, el argentino viene de pitar la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia.



Para los duelos restantes de los cuartos de final, estos serán los árbitros de los respectivos compromisos:



Brasil vs. Paraguay

27 de junio

Roberto Tobar (Chile)



Venezuela vs. Argentina

28 de junio

Wilmar Roldán (Colombia)



Uruguay vs. Perú

29 de junio

Wilton Sampaio (Brasil)