José Fuenzalida reconoció el crecimiento futbolístico de Colombia 

El chileno José Pedro Fuenzalida afirmó este miércoles que la Roja debe recapitular los puntos fuertes y las tareas pendientes de los tres primeros duelos de la Copa América de Brasil para lograr un partido "redondo" contra Colombia en los cuartos de final.

"Ahora tenemos que juntar todo lo que hemos hecho y hacer un partido completamente redondo. Defender muy bien cuando lo tenemos que hacer pero elaborar en ataque", dijo el extremo en rueda de prensa en Sao Paulo, donde el viernes Chile se enfrentará a Colombia.



Fuenzalida reconoció que en el debut contra Japón (0-4) el equipo generó muchas situaciones ofensivas, pero fue retrocediendo en los siguientes partidos, la victoria ante Ecuador (1-0) y la derrota contra Uruguay.



El chileno, que volverá al once titular después de descansar ante los uruguayos, alertó del peligro de Colombia, un equipo, dijo, muy distinto al que la Roja derrotó en las semifinales de la Copa América Centenario en 2016. "Es un equipo que se repliega mejor. Juega con mucha potencia adelante, nos puede ceder terreno para jugar pero hay que estar concentrados porque en la contra nos pueden hacer daño (...) Es más pragmático pero muy agresivo cuando va para adelante", dijo el jugador de la Universidad Católica de Chile.



Fuenzalida destacó la fortaleza mental de la Roja, que tiene jugadores "de nivel mundial" y que cuando llega el momento de la verdad, aseguró, demuestra que sabe competir como nadie. "No por nada hemos alcanzado la final en los tres últimos torneos que hemos disputado", dijo en referencia a las Copas América de 2015 y 2016 y la Copa Confederaciones en 2017.



El delantero salió en defensa de su compañero Gonzalo Jara, en la mira por la patada que le pegó a un hincha que saltó al campo del estadio Maracaná en el duelo contra Uruguay. Jara no fue amonestado por el árbitro, como contempla el reglamento en este tipo de acciones, aunque existe la posibilidad de que la Conmebol lo sancione de oficio.



Fuenzalida dijo que entiende "perfectamente" la reacción de su compañero porque el hincha, que llevaba una máscara, le pudo generar "temor". "Esperemos que no haya sanción. Se sintió agredido y solo quería ayudar a la gente de seguridad", explicó.