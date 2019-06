Si Ospina no está, ¿Montero o Vargas, experiencia o juventud?

Se acerca la instancia definitiva para la Selección Colombia, aún no se conocer el rival, sin embargo, en cuartos de final empieza la parte decisiva de la Copa América. David Ospina, figura en el arco de la Tricolor no está con el equipo por un problema personal, y en su ausencia, Carlos Queiroz se inclinó por Álvaro Montero.



Los cuartos de final de la Copa América son a otro precio, esta instancia es definitiva y no admite errores, por esta razón si no se confirma la llegada de David Ospina, Carlos Queiroz debe optar por mantener a Montero o darle minutos a Camilo Vargas, quien tiene más experiencia profesional.

David Ospina no se encuentra con el grupo, esto debido a que tuvo un problema personal, por lo que tuvo que viajar de urgencia a Colombia. Ante esta situación, no se sabe si el arquero llegará para jugar los cuartos de final con el equipo.



Carlos Queiroz se inclinó por Álvaro Montero para el partido contra Paraguay, esto demuestra que el portugués tiene como segundo arquero al guajiro. Sin embargo, el portero del Deportes Tolima no tiene la misma experiencia de Camilo Vargas, a pesar de tener grandes condiciones y un gran presente, para enfrentar los cuartos de final de una Copa América se necesita un equipo experimentado.



Por este motivo, los próximos días serán claves para determinar quien será el dueño del arco en Colombia. Si la ausencia de Ospina se confirma, Queiroz debe decidir entre la juventud de Montero, la experiencia y el proceso de Camilo Vargas.



La ausencia de Ospina para los cuartos de final no está confirmada, por lo que en este momento las alarmas no están encendidas. Para el partido será determinar contar con el arquero antioqueño para el partido de este viernes 28 de junio.



La seguridad, experiencia y solvencia de David Ospina son claras, por esto es importante que esté en cuartos de final. Sin embargo, Montero puede aportar condiciones, juventud y un gran presente. Camilo vargas espera la oportunidad y su gran semestre lo respaldan para ser el dueño del arco.