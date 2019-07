Así terminó el duelo de arqueros de la final de la Copa América

Alisson Becker le ganó el duelo de arqueros a Pedro Gallese. A pesar de que el guardameta del Liverpool perdió su invicto, mantuvo su arco cubierto ante las pocas llegadas de Perú. Por otro lado, el portero de Alianza Lima no tuvo mucho por hacer en los goles que recibió en el partido.

Sin duda alguna Alisson es uno de los mejores arqueros del mundo en la actualidad. Su temporada con el Liverpool terminó sellándola con una soberbia actuación en la Copa América.



A pesar de perder su invicto desde el punto del penal en la competencia, Alisson no tuvo problemas en imponerse para que los jugadores peruanos no encontraran la forma de vulnerar su portería.



El posicionamiento es clave en el desempeño de Alisson, su manejo del espacio del área es un aspecto a resaltar. Además, su gran talla le permite ser impasable en el juego aéreo, generando seguridad al sector defensivo. El liderazgo desde la parte de atrás es clave para mantener en línea al mediocampo y la defensa. Por otro lado, la capacidad de atajar y velocidad de piernas le dieron lo necesario para evitar a Perú en el partido.



Por otro lado, Pedro Gallese, figura de Perú contra Chile, no pudo hacer gran cosa ante la buena definición en los goles de Gabriel Jesus y Everton. Dos anotaciones que llegaron por la desatención en defensa de los peruanos.



En situaciones normales del juego, Gallese se mostró seguro, los saques de meta fueron precisos, las salidas dentro del área fueron en el momento justo. Además, en ambos goles el arquero cerró bien los ángulos, sin embargo, la virtud fue de los delanteros brasileños.