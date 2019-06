Argentina y Brasil, las dos grandes potencias del fútbol suramericano por sus figuras internacionales y sus títulos mundiales, ya están clasificadas a la ronda de cuartos de final de la Copa América 2019, fase en la que Colombia fue la primera selección confirmada.



Brasil viene de menos a más en la Copa, cerrando su participación en el grupo A con una goleada 5-0 sobre Brasil y con mucho optimismo para hacer lo que la historia le dicta: ser campeón cada vez que organizó el certamen.



Por su parte, Argentina apenas ganó su primer partido en la tercera fecha del grupo B superando a Catar 2-0 y clasificando en el segundo lugar, después de perder 2-0 con Colombia y empatar 1-1 con Paraguay dejando una mala imagen. Aunque ya conoce su rival en cuartos.



Y desde ya, los aficionados del fútbol en el mundo se hacen la gran pregunta: ¿es posible una final Brasil-Argentina en la Copa América 2019? Sin duda una disputa del título muy atractiva, por lo que significan estos dos países en las mejores ligas del planeta y porque Lionel Messi está ante una de las últimas oportunidades de ganar algo con su selección.



En cuartos de final, Brasil y Argentina no se encontrarán, sin embargo si pasan esa ronda tendrán que enfrentarse en semifinales. Así que solo uno de los dos podrá estar en la final.



Por el otro lado, Colombia enfrentará al segundo del grupo C, que podría ser Chile o Uruguay, aunque Japón tiene una posibilidad muy pequeña. El primero del grupo C enfrentará a Perú; así que, de pasar a semifinales, Colombia podría enfrentar a chilenos, uruguayos o peruanos. Y solo se encontraría con Brasil o Argentina en una eventual final.