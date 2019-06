Colombia no da ultimátum a Conmebol por Copa América 2020: Coldeportes

No es cierta la versión según la cual el presidente de Colombia, Iván Duque, retiraría la candidatura para ser sede de la Copa América 2020 en protesta por las demoras de Conmebol en confirmar la sede de las finales.

Así de claro fue el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, respecto del rumor que circuló en las últimas horas: “Nos sorprende esa declaración. La versión no es cierta. Colombia espera pacientemente la decisión de Conmebol. Por ahora sabemos que será una Copa compartida y la tomaremos como llegue", dijo el funcionario.







Según el rumor, Duque se habría molestado por el aplazamiento de la decisión sobre cuál de los dos países que compartirán sede, Colombia y Argentina, albergaría los partidos definitivos, asunto que debía tomarse la semana pasada en Brasil, en el marco de la Copa América 2019.



Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció recientemente que la decisión final aún no se toma, lo que no ha sido bien recibido por los países que presentaron candidatura conjunta.



Lo claro es que en Argentina serán ubicados los países de la zona sur, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y uno de los invitados, mientras que la zona norte tendrá a Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y el otro invitado. Se jugarán 38 partidos y no 26, como en el actual formato, y habrá un solo partido para decidir el campeón. ¿Dónde serán los duelos definitivos? Eso es lo que aún no se decide.