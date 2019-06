Cifras y datos curiosos tras los cuartos de final de la Copa América

Brasil, Chile y Perú avanzaron a semifinales de la Copa América tras ganar en la ejecución de cobros desde el punto penal. La única selección que anotó goles y ganó en los 90 minutos fue Argentina. Estos y otros datos que dejaron los cuatro partidos de cuartos de final de la Copa América 2019.

2 goles se anotaron en cuatro partidos (0,5 de promedio)



3 empates sin goles en esta fase, algo que ocurre por primera vez desde 1993 (cuando se empezó a jugar este formato de competición)



23 remates a portería en cuatro juegos. Brasil fue el que más lo logró (8 veces); Argentina tuvo 7; Uruguay, 3; Chile, 2; Colombia, Venezuela y Paraguay (1), Perú no remató al arco.



3 definiciones por penaltis: esto no ocurría desde la Copa América de 1995.



30 cobros desde el punto penalti: 25 fueron goles (83%) y 5 (17%) fueron fallados



2 de los cobros fueron atajados: Gallese (PER) a Suárez (URU) y Alisson (BRA) a Gómez (PAR)



3 de los cobros fueron desviados: Firmino (BRA), González (PAR), Tesillo (COL)



8 de las 11 ediciones de Copa América desde 1993 han tenido definiciones por penaltis en cuartos de final.



2 equipos fueron eliminados sin perder un solo partido: Colombia y Uruguay.



6 de las 10 veces que la disputó Brasil superó la fase de cuartos de final desde 1993.



3 clasificaciones a semifinal tiene Perú en las últimas cuatro ediciones de la Copa América.



20 años después se repitió la historia: Chile eliminó a Colombia en cuartos luego de que la tricolor avanzara como primero en la fase de grupos.